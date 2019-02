Meerderheid hoopt minstens 100 extra parkeerplaatsen te creëren door schuinparkeren en private parkings beter te benutten Claudia Van den Houte

01 februari 2019

17u30 0 Ninove De nieuwe coalitie wil minstens 100 extra parkeerplaatsen creëren door in te zetten op schuinparkeren en private parkings beter te benutten.

In de voorbije legislatuur werd er een nieuw complex parkeerbeleid ingevoerd, met een lappendeken aan parkeerzones. Het bestuur plant om het parkeerbeleid voortaan weer eenvoudiger te maken. “We zullen van vijf à zes zones teruggaan naar twee parkeerzones: een eerste zone voor het stadscentrum en een tweede zone voor de rest van Ninove”, vertelt schepen van Parkeerbeleid Michel Casteur (Open Vld).

Bij dat nieuwe parkeerbeleid horen ook meer parkeerplaatsen, een oud zeer in Ninove. De shop & go-zones die werden ingevoerd zorgden wel voor een hogere circulatie, waardoor de parkeerdruk al verlichtte. Ze zullen nog verder worden uitgebreid. Het bestuur wil ook de bestaande private parkings in de binnenstad samen met de eigenaars beter benutten. “Zo kan onder andere de Heilige Harten-parking nog worden uitgebreid. Het is de bedoeling dat handelaars die een bewonerskaart hebben en hun personeel verplicht worden om niet voor hun zaak te gaan staan, maar op private parkings”, aldus Casteur.

“Verder willen we het langsparkeren zoveel mogelijk veranderen in schuinparkeren, waar dat mogelijk is in de binnenstad. Zo creëren we minstens 100 extra parkeerplaatsen.” Die zullen deel uitmaken van het plan voor een autoluw centrum dat terug op tafel ligt. Aan de start van de vorige legislatuur was er nog sprake van een proefproject om de Beverstraat autovrij te maken. Na protest van de handelaars werd overgegaan naar een plan voor een autoluw centrum, maar ook dat werd uiteindelijk afgevoerd omdat het geen draagvlak had.

Guy D’haeseleer (Forza Ninove) stelde op de gemeenteraad dat Open Vld op de knieën was gegaan voor haar linkse coalitiepartner en vroeg of de partij nu wel achter een autoluw centrum stond. Open Vld-fractieleider Alain Triest zei er volledig achter te staan dat een aantal centrumstraten worden vernieuwd. Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) ziet het positief: “In de vorige bestuursperiode was het vertrouwen er nog niet. Met de shop & go-zones hebben we aangetoond dat het probleem niet ligt in het aantal parkeerplaatsen, maar in de circulatie”, meent Vande Winkel.