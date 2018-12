Meerdere inbraken in woonwijk Koen Baten

17 december 2018

17u05 0

In de straat Roslaer in wijk Hof Ter Duyst in Ninove zou afgelopen weekend meerdere keren zijn ingebroken in enkele woningen. Alle feiten gebeurden in de loop van zondag. Hoe de dieven zijn binnen geraakt in de woningen is niet duidelijk. Ook over de buit die de daders konden veroveren is op dit moment nog niets bekend. De politie van Ninove was niet bereikbaar voor meer informatie.