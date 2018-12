Meer dan 1.000 deelnemers voor City Nightrun ondanks barslechte weer Claudia Van den Houte

16 december 2018

15u37 0 Ninove Meer dan 1.000 sportievelingen namen afgelopen zaterdagavond deel aan de City Nightrun. Ze liepen bijna zeven kilometer door het stadscentrum in regen en koude temperaturen, en door verschillende gebouwen.

“We zijn heel tevreden dat we ondanks de slechte weersomstandigheden zoveel mensen tot sporten hebben kunnen aanzetten”, vertelt Kim Barbé, één van de organisatoren van Maspoe. “Alles is goed verlopen, al moesten we vlak voor de start het parcours nog lichtjes wijzigen omdat we van de brandweer te horen kregen dat er een lek was in de Despauteerstraat, waardoor de straat onder water stond. Dat was even spannend.”

Er was ook animatie langs het parcours. “Gezien de weersvoorspellingen was de animatie overdekt. Zo stonden de doedelzakspelers bijvoorbeeld onder een tentje. Heel wat animatie vond sowieso al binnen plaats, zoals in De Kuip en in het Heilige Harten. Het was voor ons nadien nog afzien om alles op te ruimen, want er begon zich al ijs te vormen, maar we zijn tevreden en kregen van veel mensen goede reacties.”

De City Nightrun startte en eindigde aan de sporthal. De deelnemers liepen door verschillende gebouwen, zoals de brandweerkazerne, het Atheneum, de bibliotheek, het RTT-gebouw - dat binnenkort tegen de vlakte gaat -, het Ninia Shopping Center, PTI en Heilige Harten.