Meedansen in feest- en dansketting op Dag van de Dans Claudia Van den Houte

17 april 2019

13u06 0 Ninove Ninove neemt deel aan de Dag van de Dans van Danspunt op zaterdag 27 april. Die dag kan iedereen meedansen in één lange feest- en dansketting.

De dansers die de voorbije weken al deelnamen aan de voorbereidende workshops met leerlingen van de Academie Muziek, Woord en Dans zullen op 27 april de dans leiden, maar iedereen is welkom om deel te nemen of te komen kijken. De Dag van de Dans werkt met de ‘Bloemenwals’, een van de bekendste scènes uit het iconische ballet ‘De Notenkraker’ van Peter Tsjaikovski. De bekende choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui maakte van de ‘Bloemenwals’ een hedendaagse interpretatie. Cherkaoui gebruikt traditionele walspassen als basis, met voeten die lijken te glijden over de vloer. Die versmelt hij met vloeiende armen die zachtjes verweven en ontrafelen, en handpalmen die openbloeien als bloemen.

De Dansketting vertrekt om 14 uur aan de Academie MWD, Parklaan in Ninove, begeleid door de koninklijke fanfare ‘De eendracht’ uit Onze-Lieve-Vrouw Lombeek. Wie wil meedansen, wordt er al om 13 uur verwacht voor een laatste voorbereidende workshop. De dansketting trekt door het park en over ’t Oeversteksken om rond 15 uur te eindigen aan het oud stadhuis op het Oudstrijdersplein. Inschrijven hoeft niet, maar mag altijd via cultuur@ninove.be of 054/31.32.86.