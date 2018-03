Maximumstraf voor man die al 37 taxichauffeurs bedotte 20 maart 2018

02u47 0 Ninove Een 35-jarige man uit Oostende kreeg de maximumstraf van zes maanden cel omdat hij er een sport van maakt om taxichauffeurs te bedotten.

In totaal bedroog Jan B. op identieke manier al liefst 37 taxichauffeurs. In het verleden kreeg hij al celstraffen voor het bedriegen van 26 bestuurders, gisteren werd hij gestraft voor zes feiten. Zo nam hij op 19 juli vorig jaar de taxi van Oostende naar Wetteren, maar kon hij het bedrag van 152 euro niet betalen. De enige taximaatschappij die zich burgerlijke partij stelde, taxi Sam uit Ninove, vroeg en kreeg een schadevergoeding van 252 euro. Alle andere maatschappijen doen zelfs de moeite niet meer om de man te laten vervolgen. Overal waar hij feiten pleegt - hij lichtte in het verleden ook al tal van restaurants op - laat de man nadien geen sporen meer na; telkens verhuist hij. Hij woonde een tijd in Dendermonde, tijdens de feiten vorige zomer in Oostende, maar verhuisde ondertussen alweer. De man doet bovendien vrolijk verder. Alweer is er sprake van vijf nieuwe feiten door Jan B.





