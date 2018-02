Massa volk voor Gouden Wortelworp 20 februari 2018

Het Oudstrijdersplein liep gisteravond vol voor de Gouden Wortelworp. Prins Chena, burgemeester Tania De Jonge en Pascal Carael en Giovanni Neckebroeck van de Karnavalraad vzw wierpen na de maandagavondstoet wortels van het balkon van het oud stadhuis. Ook van het balkon van café Roosevelt werden er wortels geworpen. Wie een wortel met het juiste briefje eromheen ving, won één van de 150 prijzen. De hoofdprijs was een juweel in de vorm van een wortel, ter waarde van 1.000 euro. De winnaar werd de veertienjarige Seth Cardoen uit Ninove. "Wij komen elk jaar naar de wortelworp", vertelt zijn moeder Karolien Van Cotthem. "Ik ben keeper bij een floorballploeg in Denderhoutem", verklaart Seth zijn mooie vangst. De maandagavondstoet lokte opnieuw heel wat volk naar de binnenstad. De zondagstoet lokte naar schatting alvast ongeveer 15.000 toeschouwers en verliep volgens de ordediensten zonder incidenten. Carnaval Ninove wordt vandaag om 15.11 uur afgesloten met de wortelverbranding langs de Denderkaai. (CVHN)