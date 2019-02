Mars voor Democratie kost Ninovieter niets, behalve twee beschadigde winkelramen Claudia Van den Houte

01 februari 2019

13u01 0 Ninove De hoge politiebeveiliging tijdens de installatievergadering en de Mars voor Democratie zal de Ninovieter volgens burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) niets kosten. Wel raakten twee winkelramen beschadigd.

Op de avond van de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari organiseerden Schild & Vrienden en Voorpost een ‘Mars voor Democratie’ uit ongenoegen omdat Forza Ninove als grootste partij uit de coalitie werd gehouden. Zowel voor de mars als voor de installatievergadering werden er strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Ninove kreeg zelfs bijstand van de federale politie. Gemeenteraadslid Ilse Malfroot (Forza Ninove) wou op de gemeenteraad weten wat de kostprijs was van de hoge politiebeveiliging tijdens de installatievergadering en de Mars voor Democratie.

“Bij het toetreden van het stadhuis op donderdagavond 3 januari bleek het stadhuis een beveiligde vestiging”, aldus Malfroot. “Tot zelfs prikkeldraad en politiebescherming was voorzien om de raadsleden en nieuwbakken schepenen veilig te stellen. Personen dienden zich bekend te maken bij het toetreden van het stadhuis en personen zonder uitnodiging werd zelfs de toegang tot het stadhuis ontzien. Vier wakkere tegenbetogers mochten wel het stadhuis betreden. Circus ten top!”

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) wees erop dat de stad Ninove geen vragende partij was voor de hoge politiebeveiliging, maar dat er een risicoanalyse was gebeurd en dat onder meer de staatsveiligheid en de federale politie hen hadden gewezen op het gevaar voor geweld. “Leden van een motorbende zouden naar Ninove afzakken, waarvan verschillende leden het geweld niet schuwen. De motorbende was aanwezig, net als een 20-tal hooligans. Door twee betogers werd er Bengaals vuur, vuurwerkpijlen en voetzoekers gebruikt. Er werden ook twee winkelramen beschadigd.”

Het ter beschikking stellen van sproeiwagens, Friese ruiters en andere bijstand van de federale politie zal de Ninovieter volgens De Jonge geen euro kosten. Alleen de inzet van de eigen lokale politie is voor rekening van de stad, maar die valt binnen de diensturen, aldus de burgemeester. De beslissing om shoppingcentrum Ninia die dag een uur vroeger te sluiten gebeurde volgens De Jonge op vraag van Ninia zelf.