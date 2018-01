Marcella wint auto met marktactie 24 januari 2018

Marcella Vercammen uit Denderleeuw is de winnares geworden van de actie 'Win een auto' die zes maanden lang liep in de Ninoofse binnenstad. Wie in die periode iets kocht op de wekelijkse dinsdagmarkt of bij de handelaars in het centrum op dinsdag, kreeg een stempel. Wie een volle kaart had met 20 stempels, kon die deponeren in een bus en maakte kans op een mooie prijs. Marcella kreeg de sleutels van de wagen uit handen van schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld) in de garage Keytsman in Aspelare.





(CVHN)