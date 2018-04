Man (67) overleeft brand in garage niet SLACHTOFFER WOU VERMOEDELIJK VUUR ZELF PROBEREN BLUSSEN KOEN BATEN

18 april 2018

02u47 0 Ninove Bij een zware brand in een garage in de Nederhasseltstraat is de 67-jarige Geon De Wever overleden. De man merkte de brand op, verwittigde zijn vrouw dat ze naar buiten moest gaan en liep daarna terug naar binnen. "Vermoedelijk probeerde hij het vuur zelf nog te blussen", klinkt het.

Het vuur ontstond rond 6.45 uur in de garage van de woning in de Nederhasseltstraat. Geon en zijn vrouw Martine waren toen aan het ontbijten. Géon ging naar de garage, die hij omgevormd had tot werkruimte, en merkte toen de brand op. "Hij is daarna terug naar binnen gekomen en vertelde tegen mijn dochter dat ze onmiddellijk naar buiten moest gaan", aldus de vader van Martine. "Daarna ging hij terug de garage binnen. Er was al een hevige rookontwikkeling. Vermoedelijk probeerde hij zelf nog de brand te blussen. We zullen nooit weten waarom hij terug naar binnen ging, maar het is verschrikkelijk om zo een nieuws te moeten krijgen, dat is het laatste wat in onze gedachten opkwam", klinkt het.





Onderzoek gestart

Voor de familie is er nog steeds geen duidelijkheid over de oorzaak van de brand. "In de garage staat wel een vuurtje, misschien is daar iets mis gelopen, maar veel maakt het allemaal niet uit", klinkt het. De vrouw van Géon was te aangeslagen om te reageren. Zij werd ook naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in shock was. In de namiddag kwam ze terug thuis om de schade aan het huis op te meten. De garage en de veranda waren door de politie verzegeld en raakten zwaar beschadigd.





In de woning hing een hevige rookgeur. Bij het koppel woonde ook een Benner Sennenhond. Hij kon tijdig in veiligheid worden gebracht en verbleef bij de overburen.





Ook de buren reageren zeer geschokt op het overlijden van Geon, die nog heel veel zelf deed. "Hij was een bijzonder vriendelijke man. Hij werkte regelmatig nog in zijn tuin en als ik hem tegen kwam, sloegen we regelmatig een babbeltje. Hij kon ook echt nog heel veel zelf doen. Het is bijzonder jammer dat hij op deze manier om het leven moest komen, zeker op zijn leeftijd", zeggen de buren.





Het parket van Dendermonde is een onderzoek gestart en stuurde een deskundige ter plaatse. "Een wetsgeneesheer, een branddeskundige en het labo van de federale gerechtelijke politie werden door ons aangesteld om de omstandigheden van de brand en het overlijden te onderzoeken", vertelt Annelies Verstraeten. "In het geheim van het onderzoek kunnen we op dit moment niet meer informatie verstrekken."