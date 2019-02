Machtsoverdracht aan prins carnaval start vroeger door Omloop Claudia Van den Houte

27 februari 2019

20u15 0 Ninove De machtsoverdracht aan prins carnaval start zaterdag vroeger, om 10.30 uur, door de Omloop. Die vindt dit jaar op dezelfde dag plaats.

Elk jaar draagt de burgemeester in het laatste weekend voor het weekend van carnaval Ninove de macht over aan prins carnaval. Dit jaar zal Tania De Jonge dus de macht over de stad overdragen aan prins Dario. Na de machtsoverdracht is er nog een receptie en een banket voor genodigden. De machtsoverdracht start dit jaar uitzonderlijk niet om 11.11 uur, maar om 10.30 uur. Het hele programma wordt vervroegd door de Omloop, die dit jaar op dezelfde dag plaatsvindt en aankomt in Ninove.

De machtsoverdracht vindt zaterdag 2 maart plaats in cultuurcentrum De Plomblom.