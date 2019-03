Louis De Wolf (80) van bekende café Uilenspiegel overleden Claudia Van den Houte

Ninove Louis De Wolf, bekend van het voormalige café Uilenspiegel in Aspelare, is overleden. Hij werd 80 jaar oud.

Louis stond zijn vrouw Frieda bij in het welbekende café Uilenspiegel. Ze baatten het café liefst 38 jaar lang uit, tot december 2017. De eerste 25 jaar was het café gevestigd op de hoek van Melkbos en de Geraardsbergsesteenweg. In 2004 verhuisde het naar de Plekkersstraat. Frieda stond het vaakst in het café. Louis - opgegroeid in Erwetegem - is namelijk zowat zijn hele leven lang ook veehandelaar geweest. “Hij is altijd een boerenzoon geweest en was als veehandelaar veel de baan op. Wij hadden thuis altijd uitstekend vlees op ons bord, eigen kweek”, vertelt dochter Mia. Louis en Frieda hebben vijf kinderen, acht kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

“Onze vader was een schalkse ruiter: hij zei veel met een kwinkslag en was altijd in voor een grapje. Hij had een groot rechtvaardigheidsgevoel en stond heel positief in het leven. Ook bij tegenslagen - zoals de brand in het café in 1996 - liet hij nooit het hoofd hangen. Hij was ook een natuurmens en was stond altijd klaar om iedereen te helpen.”

Café Uilenspiegel was zeer goed gekend in Aspelare, bij zowel jong als oud. Verschillende verenigingen, zoals de Scouts, twee biljartclubs, een duivenbond en een wielertoeristenclub hebben er vroeger nog hun vaste stek gehad, net als heel wat inwoners van Aspelare. Op 16 december 2017 gaven Frieda en Louis hun laatste tap en gingen ze met pensioen.

Louis overleed thuis op 1 maart aan kanker. De afscheidsplechtigheid voor Louis vindt vrijdag 8 maart om 10 uur plaats in de kerk van Aspelare.