Losgekomen vloertegels zwembad niet voor eind 2019 hersteld Claudia Van den Houte

20 juli 2018

De losgekomen vloertegels in zwembad De Kleine Dender zijn nog steeds niet hersteld. De herstelling zal ten vroegste eind 2019 gebeuren. De vloertegels kwamen tien jaar geleden al voor het eerst los en de toestand wordt er sindsdien jaar na jaar slechter op. Eerder schreven we al dat de oorzaak van het probleem ligt in uitzetvoegen die ontbreken.



De naar omhoog gekomen vloertegels werden weggenomen en de gaten werden opgevuld met egaline, een vloeibare subsantie die de vloer weer vlak maakt. Een definitieve herstelling kon nog niet gebeuren omdat de stad Ninove een gerechtelijke procedure aanspande tegen de aannemer en er nog steeds geen uitspraak is in het dossier. Volgens schepen van Sport Marc Torrekens (Open Vld) wordt de uitspraak tegen eind 2020 verwacht, maar zouden de herstellingen ten vroegste in december 2019 kunnen gebeuren. De kosten lopen naar schatting al op tot 225.000 euro, een bedrag dat de stad zal terugeisen via de rechtbank.