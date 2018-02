Litouwer ontkent inbraken bij Mercedes-Benz 13 februari 2018

02u54 0 Ninove Een 37-jarige Litouwer uit Frankrijk ontkent dat hij deel uitmaakte van een bende die tussen februari 2016 en februari 2017 auto-onderdelen stal bij Mercedesgarages in Ninove, Tielt, Roeselare en Kortrijk.

Gisteren stond hij geboeid voor de rechter in Kortrijk terecht. Acht keer in één jaar tijd kregen verschillende concessiehouders van Mercedes-Benz ongewenst bezoek over de vloer. Telkens verdwenen onderdelen zoals velgen, banden, bumpers, koplampen,...





Volkswagen Passat

Bij de diefstallen kon vaak een Volkswagen Transporter en de Volkswagen Passat van Aleksander C. uit Parijs gezien worden. De bestelwagen bleek in Kortrijk gestolen.





Gsm

Op de tijdstippen van de inbraken was de gsm van Aleksander S. vaak ook in de buurt te traceren. Toch vroeg hij de vrijspraak. Het Openbaar Ministerie vond zijn betrokkenheid bewezen en eiste een celstraf van twee jaar. De concessiehouder uit Ninove eiste een schadevergoeding van ruim 13.000 euro voor 22 gestolen velgen of banden.





Op 26 februari velt de rechter een vonnis.





(LSI)