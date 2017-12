Lions winnen ijshockeytornooi op schaatspiste 02u33 0 Foto Claudia Van den Houte De Lions Liedekerke (gele uitrusting) namen het onder meer op tegen floorballteam Atom Eagles.

Vijf sportverenigingen hebben elkaar bekampt tijdens het ijshockeytornooi op de schaatspiste op het Niniaplein. De Schaatsmeesters, Vintage, de Lions Liedekerke, Juventus Floorball en Floorballteam Atom Eagles stonden telkens met vier spelers op de ijspiste, al kon er wel worden afgewisseld. "De schaatsteams zijn het niet gewend om hockey te spelen en de hockeyteams zijn niet gewoon om op het ijs te staan. Zo is het voor elk eens iets anders", vertelt Kim Barbé van Maspoe, de vereniging die 'Ninove On Ice' organiseert. De Lions wonnen het ijshockeytornooi uiteindelijk met 10-1 tegen Vintage. De schaatspiste doet het overigens goed op haar nieuwe locatie op het Niniaplein. "Gisteren (dinsdag, red.) was een goede dag met zo'n 300 schaatsers. Op het Twijnsterplein zaten we meer op een eilandje, hier zitten we middenin alles", aldus Barbé. De schaatspiste staat nog tot en met 6 januari op het Niniaplein. (CVHN)