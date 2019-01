Lieven Meert neemt afscheid als schepen: Veerle Cosyns, Katie Coppens en Wouter Vande Winkel zetelen voor Samen in nieuw bestuur Claudia Van den Houte

01 januari 2019

19u06 0 Ninove Lieven Meert, huidig OCMW-voorzitter en schepenen van Jeugd, heeft afscheid genomen als schepen. Hij zal geen deel uitmaken van het toekomstig stadsbestuur.

“Het is een bewuste keuze”, vertelt Meert. “Er zijn heel wat persoonlijke en politieke redenen voor, maar daarover ga ik niet uitweiden. “Ik zie mezelf in een bredere rol dan als schepen voor één domein. Ik zal op de gemeenteraad voortaan op veel meer domeinen tussenkomen. Ook zal ik me inzetten om in Brussel bij de Vlaamse regering aan te dringen om meer financiële middelen vrij te maken voor de Denderstreek en Ninove in het bijzonder. Ik hang niet vast aan een postje.”

Meert behaalde op 14 oktober nochtans het tweede meeste voorkeurstemmen van zijn partij en werd de tweede verkozenen voor Samen. Hij zegt achter de keuze van zijn partij te staan om mee te besturen. Aanvankelijk ging Samen voor een oppositierol. “Het alternatief was onbestuurbaarheid en dat zou niet goed zijn geweest voor Ninove. Voor Samen zullen Veerle Cosyns, Katie Coppens en Wouter Vande Winkel deel uitmaken van het stadsbestuur. Ik heb het volste vertrouwen in de nieuwe ploeg en zal helpen waar ik kan.”