Lichte rookontwikkeling in bankkantoor langs Aalstersesteenweg Koen Baten

03 augustus 2018

12u00 1 Ninove Langs de Aalstersesteenweg in Ninove is vrijdagochtend omstreeks 10 uur lichte rookontwikkeling ontstaan in een bankkantoor.

De rookontwikkeling was het gevolg van een defect in één van de lampen in het kantoor. De brandweer was snel ter plaatse, maar hoefde niet te blussen. Het ging om een gloednieuwe installatie die meteen overschakelde op veiligheidsmodus. De schade bleef dan ook miniem. De brandweer liet het gebouw verluchten. Gewonden vielen er niet en het kantoor kan gewoon openblijven.