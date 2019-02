Lezing over ‘Geschiedenis van de kus en alle gevolgen van dien…’ Claudia Van den Houte

15 februari 2019

12u08 0 Ninove Het Davidsfonds Meerbeke organiseert op woensdag 27 februari de lezing ‘ Geschiedenis van de kus en alle gevolgen van dien…’ door Ilse Landuyt in Buurthuis De Kasseide in Lieferinge.

De lezing geeft een steelse blik op de geschiedenis van de liefde en het huwelijk, en wat daar zoal van komt. Geen schuine moppen natuurlijk, maar een wervelend stukje Plato, goede raad van Plutarchus, het Morganatisch huwelijk en de Karolingische echtscheiding, het vangen van olifanten in de woestijn, kinderboerderijen, vondelingenschuiven, beroemde weeskindjes en vreemde tradities.

Ilse Landuyt studeerde Politieke en Sociale Geschiedenis van de Westerse Wereld en Romaanse Filologie. Met veel beeldmateriaal en veel vrolijke, soms trieste , maar altijd zedige anekdotes vertelt ze over geschiedenis, zoals u het op school nooit gehoord hebt.

De lezing vindt woensdag 27 februari om 20 uur plaats in buurthuis De Kasseide, Kasseide 42 in Lieferinge. Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 20 februari via davidsfondsmeerbeke@fulladsl.be (of 054/33.37.91). De toegang bedraagt 5 euro voor leden of 7 euro zonder Davidsfondscultuurkaart.