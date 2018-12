Lezing en tentoonstelling over ‘Dialect in Denderland’ in Ninoofse bib Claudia Van den Houte

03 december 2018

13u50 0 Ninove Erfgoedcel Denderland sluit het ‘Jaar van het Dialect’ af met een tentoonstelling en een lezing in Ninove.

Op de tentoonstelling ‘Dialect in Denderland’ tonen tientallen filmpjes de rijkdom van de 37 dialecten in Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove. Dankzij een authentieke ‘dialectklapper’ in elk dorp luister je naar lokale anekdotes, recepten van streekgerechten, verhalen over dorpsfiguren of markante gebeurtenissen uit het verleden. Aan de hand van de parabel van de verloren zoon vergelijk je de dialecten van de 37 deelgemeenten in Denderland. De tentoonstelling loopt van 5 december tot 29 december in het leescafé van de bib, Graanmarkt 12 in Ninove tijdens de openingsuren van de bib.

Jacques Van Keymeulen houdt op 6 december een lezing waarin hij de drie dialectgroepen in Nederlandstalig België (Vlaams, Brabants en Limburgs) behandelt, en meer specifiek de dialecten van de Dendersteek. Professor Jacques Van Keymeulen doceert aan de Universiteit Gent ‘historische taalkunde’ en ‘variatielinguïstiek’. Hij is voorzitter van ‘Variaties’ (koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen) en wordt wel eens ‘de laatste dialectprof’ van Vlaanderen genoemd. De lezing start om 20 uur in het zaaltje van de bibliotheek. De toegang is gratis, maar graag reserveren via bib@ninove.be of 054/32.40.04.