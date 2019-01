Leo Club Ninove schenkt cheque van 1.000 euro aan school voor buitengewoon basisonderwijs Claudia Van den Houte

30 januari 2019

12u52 0 Ninove Leo Club Ninove heeft een cheque van 1.000 euro geschonken aan het project ‘Kwartiermakers’ van de school voor buitengewoon basisonderwijs Levenslust in Schepdaal.

Het geld zal gebruikt worden om nieuwe boeken aan te kopen voor de kinderen. Het project spoort hen aan om minstens een kwartier per dag te lezen. Aangepaste en aantrekkelijke boeken voor elk leesniveau waren zeker welkom in hun bibliotheek. Het bedrag is een deel van de opbrengsten van de jaarlijkse paasverkoop en de recent opgestarte strooizoutactie waarmee Leo Club Ninove het buitengewoon onderwijs kan blijven ondersteunen.

Eerder organiseerde de Leo Club Ninove op de laatste schooldag voor de kerstvakantie een soepbedeling op het Sint-Jorisschooltje in het centrum van Ninove, voor bijzonder lager onderwijs. De leden trakteerden alle leerlingen van de school op warme pompoensoep en broodjes met kaas.