Legendarisch boek 'Ninovieters Kaffeegieters' komt volledig vernieuwd terug Claudia Van den Houte

25 juli 2018

16u01 1 Ninove 'Ninovieters Kaffeegieters', het legendarische boek over het Ninove van vroeger wordt opnieuw uitgegeven. De heruitgave wordt geen kopie van het vorige boek maar een volledig herwerkte versie, uitgebreid met nieuwe thema's en met nog meer foto's en duiding. Auteur Erik De Schryver is al maanden bezig met opzoekings- en schrijfwerk.

Het boek 'Ninovieters Kaffeegieters' werd in 1982 voor het eerst uitgebracht. Het bevatte tal van oude foto's over Ninove met bijhorende duiding. Het fotoboek bleek een enorm succes. Er werden meer dan 1.600 exemplaren gedrukt. Op vraag van de dienst Toerisme en van de VVV-Ninove vzw, werkt auteur Erik De Schryver aan een volledig herwerkte en uitgebreide uitgave van 'Ninovieters Kaffeegieters'. "We kregen heel regelmatig de vraag of het boek nog te verkrijgen was, maar moesten de mensen steeds teleurstellen", vertelt Danny De Saedeleer, toerismeconsulent en secretaris van de VVV-Ninove vzw.

"Ook ons exemplaar is tot op de draad versleten omdat we er zo vaak een beroep op doen. Als we op de dienst Toerisme of Cultuur iets willen weten over Ninove, is dit het eerste boek waarnaar we grijpen. Het is een beetje onze 'Bijbel' of onze 'dikke Van Dale'. Het boek is hét naslagwerk over de recente geschiedenis van Ninove, de laatste honderd jaar. Er zijn bij mijn weten geen andere soortgelijke boeken. We waren dan ook enorm blij dat hij op onze vraag wou ingaan", aldus De Saedeleer.

"Het was van in het begin de bedoeling om een boek te maken waar de mensen zelf veel voeling mee hadden", zegt auteur Erik De Schryver. "Bijvoorbeeld omdat hun grootmoeder, tante of grootoom erin staat. De klemtoon van het boek ligt op mensen. Er staan tal van anekdotes in. Het verschil met het eerste boek, is dat het nieuwe boek veel meer foto's en duiding zal bevatten. Het wordt uitgebreid met zo'n 60 bladzijden. Foto's die qua kwaliteit minder goed waren in het eerste boek, worden vervangen door betere foto's. Door de betere druktechnieken zullen de foto's ook beter tot hun recht komen. Het is geen encyclopedie, maar een kijk- en leesboek."

De Schryver voegde ook een aantal nieuwe thema's toe aan het boek. "De thema's over Ninoofse volkszangers of winkels van Ninove met de winkeldames- en heren voor de deur, vind ik bijvoorbeeld wel leuk. Ook opvallende Ninovieters die eigenlijk weinig bekend zijn, komen aan bod. Een voorbeeld is August Liessens. Hij vond een toestel uit dat blinden in staat stelde muziek te noteren." Het oorspronkelijke boek belichtte de Ninoofse geschiedenis van 1850 tot 1950, exact 100 jaar dus. Het nieuwe boek gaat verder, tot de fusie in 1977.

De Schryver stak al veel energie in het vernieuwde boek. Hij verzamelde zijn informatie en foto's onder de mensen. "De voorbije maanden zijn zeer intensief geweest. Ik was er dag en nacht mee bezig, zelfs toen ik boodschappen deed. Je moet altijd oplettend zijn dat je niemand tegenkomt die je iets nieuw kan vertellen of je interessante foto's kan bezorgen. Ik ben er vorig jaar in november aan het begonnen en tegen dat het boek klaar zal zijn, zal ik er wellicht negen maanden mee bezig zijn geweest, een zwangerschap dus." Je kan nog tot 15 augustus voorintekenen op het boek tegen 22 euro. Nà publicatie zal het boek worden verkocht tegen 30 euro. De voorstelling ervan vindt plaats begin oktober. Meer info via 054/31.32.85 of toerisme@ninove.be.