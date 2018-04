Leerlingen ruimen zwerfvuil op rond school 27 april 2018

02u38 0

De leerlingen van het vijfde leerjaar van het Sint-Aloysiuscollege in Ninove zijn op pad getrokken om zwerfvuil op te ruimen in de omgeving rond hun school. Op initiatief van intercommunale ILvA gingen ook andere Ninoofse scholen, zoals de Sint-Jorisschool, SBS De Lettertuin en De Wonderwijzer naar buiten om de straten rondom hun vestiging proper te maken. Het is al de negende keer dat ILvA zo'n actie organiseert voor de lagere school. De sensibiliseringsacties blijken ook nodig te zijn: de technische dienst van de stad Ninove zamelde vorig jaar 100 ton zwerfvuil en sluikstort in. Dat is maar liefst 2,64 kilogram per inwoner.





(CVHN)