Leerlingen PTI maken zelf nieuwe banken voor speelplaats Claudia Van den Houte

26 maart 2019

17u46 0 Ninove De leerlingen van 6BLC aan het PTI Ninove maken zelf nieuwe banken voor de speelplaats van de school.

In het Provinciaal Technisch Instituut langs de Centrumlaan in Ninove, een school voor technisch- en beroepssecundair onderwijs, steken de leerlingen graag de handen uit de mouwen. Met de lente in aantocht gingen de leerlingen van 6BLC, gespecialiseerd in lassen-constructie, aan de slag om nieuwe banken te maken voor de speelplaats. Het resultaat is binnenkort te bewonderen en uit te testen door alle leerlingen van de school.