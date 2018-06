Leerlingen overhandigen voeldekens 21 juni 2018

De leerlingen van 2A Creatieve en Sociale Vorming van Heilige Harten Secundair hebben voeldekens gemaakt voor de bewoners van woonzorgcentrum Klateringen.





De voeldekens ontstonden in een vakoverschrijdend project. Met ervaringsdeskundigen zijn de leerlingen op zoek gegaan naar wat dementerenden nodig hebben om rustig te zijn. "Mensen met dementie frutselen graag aan dingen", vertellen Lien en Lore. "In de voeldekens hebben we pluimen, bloemetjes en poppetjes verwerkt. We hebben verschillende materialen en felle kleuren gebruikt die opvallen."





(CVHN)