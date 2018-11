Leerlingen openen pop-up store We’R in kerstsfeer Claudia Van den Houte

29 november 2018

17u07 1 Ninove De leerlingen uit de richtingen Moderealisatie en verkoop en Office & Retail aan het Heilige Harten Secundair in Ninove hebben de pop-up store ‘We’R’ geopend op school.

In de pop-upwinkel verkopen de leerlingen twee weken lang tijdens de middagpauze allerlei kerstcadeautjes, -decoratie en –kledij aan hun medeleerlingen en de medewerkers van de school. Voor de feestkledij werken ze samen met de modezaak Via Sophia, op de Halsesteenweg in Ninove. De kerstdecoratie hebben ze zelf gemaakt.

Tijdens het oudercontact op 20 december stellen de leerlingen hun pop-up store een laatste keer open voor alle ouders. Nadien passen ze de etalage opnieuw volledig aan en gaan ze voor een nieuw project.