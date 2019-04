Leerlingen Motortechniek PCVO Groeipunt kunnen oefenen op motorblok van BMW Motorrad Claudia Van den Houte

16u39 0 Ninove De leerlingen Motortechniek van PCVO Groeipunt Ninove kunnen voortaan hun technische kennis oefenen op de nieuwste generatie motorblokken van de BMW 750 GS en BMW 850 GS motorfietsen.

PCVO heeft een oefenmotorblok gekregen van BMW Motorrad. BMW Group Belux wil met deze samenwerking de scholen helpen meer jongeren op te leiden tot motorfietstechnicus. Dat is namelijk een knelpuntberoep, net als de job van autotechnicus. De groep werkt al vijf jaar samen met opleidingen autotechnicus. Zo kunnen leerlingen stage lopen bij een concessie in hun buurt, worden onderdelen en cursussen ter beschikking gesteld én krijgen leerkrachten een zomeropleiding. Omdat ook de BMW Motorrad-concessies nood hebben aan goed opgeleide en gemotiveerde jongeren, zal dit programma in de toekomst ook uitgebreid worden naar motortechnici-in-spé.

Marc De Groof van BMW Motorrad Belux noemt het programma een win-win: “Om onze klanten op de best mogelijke manier te helpen, kiezen wij ervoor om te werken aan een grotere instroom van jong talent. Op die manier kunnen wij de verschillende scholen ook een echte meerwaarde bieden”, aldus De Groof.

PCVO Groeipunt Ninove is één van de zes Vlaamse scholen die een motorblok in ontvangst namen. Ook zes Franstalige scholen krijgen een motorblok.