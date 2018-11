Leerlingen Middenschool zamelen 1.960 euro in met Rode Neuzen Claudia Van den Houte

26 november 2018

19u31 0 Ninove De leerlingen van de GO! Middenschool in Ninove hebben een bedrag van 1.965 euro ingezameld voor Rode Neuzen Dag.

Vier klassen van de Middenschool, de eerste graad van het secundair onderwijs, hebben met 53 leerlingen in totaal 393 rode neuzen verkocht. De opbrengst van 1.960 euro werd overgemaakt aan Belfius Ninove ten voordele van Rode Neuzen Dag. De leerlingen verkochten rode neuzen op vraag van leerkrachten Angie De Haen, Lynn Tuytschaever en Leticia Linares. “Sinds dit schooljaar is ‘ondernemen’ een nieuw vak. We wilden de leerlingen hun ondernemingszin aanwakkeren door hen rode neuzen te laten verkopen”, aldus De Haen.

Leerlinge Ayssia Jamoul (13) uit de klas 2Aj kon het meeste rode neuzen verkopen. “Ik heb er 25 verkocht. Heel wat mensen van mijn mama haar werk kochten een rode neus, maar ook mensen uit de dansschool en uit de voetbalclub van mijn broer.”

Rode Neuzen Dag is de actie van VTM, Qmusic en Belfius om jongeren met psychische problemen te helpen.