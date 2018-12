Leerlingen maken zelf soep voor Warmste Week Claudia Van den Houte

18 december 2018

13u45 0 Ninove De leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar uit de Vrije Basisschool Meerbeke zetten zich in voor de Warmste Week.

Ze halen morgen, woensdag 19 december, hun beste kookkunsten naar boven om heerlijke soep te maken naar aanleiding van de ‘Music for Life’-actie van Studio Brussel. De leerlingen en enkele leerkrachten zullen de soep verkopen tijdens het oudercontact op de school. De opbrengst van de soepverkoop schenken ze aan ‘Teledienst Ninove’ en ‘Feestvarken vzw’.

Vzw Teledienst Ninove zet zich in voor alle mensen die om één of andere reden geen of onvoldoende beroep kunnen doen op professionele hulpverlening en die bovendien ook niet kunnen steunen op mantelzorg van de onmiddellijke omgeving. Feestvarken vzw bezorgt kinderen in armoede een fijne verjaardag en sensibiliseert over (kinder)armoede.