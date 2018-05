Leerlingen kunstacademie steken bibbus in nieuw jasje 31 mei 2018

De studenten van de Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten staken de bibbus in een nieuw en kleurrijk jasje. De bibbus brengt kinderboeken van de Ninoofse bibliotheek naar de lagere scholen. Momenteel toert hij onder de noemer 'balbus' door de deelgemeenten, waar er telkens een picknick, wandeling en cultureel moment plaatsvindt. De voorbije weken werd hij elke zaterdag onder handen genomen door leerlingen van de academie. De vernieuwde bibbus werd gisteren officieel gedoopt.





"Het was eens iets anders om aan de bus te werken. Zoiets doe je niet elke dag. We hebben gewerkt met behulp van grote stellingen", vertellen Anouk Verheylewegen en Jarno Van Kerkhove, leerlingen van de academie. "We dachten na over wat een boek doet met een individu en hebben geprobeerd om heel de verbeelding die eruit kan ontstaan, uit te beelden", zegt Sylvie Janssens, leerkracht aan de academie. "De bus straalt. Hier kan je niet naast kijken", aldus Els De Vuyst, pedagogisch coördinator. (CVHN)