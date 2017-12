Leerlingen houden Langste Nacht voor De Valier 02u40 0 Foto CVHN

De leerlingenraad van het Heilige Harten Secundair heeft opnieuw een Langste Nacht gehouden voor het goede doel. Dit jaar hebben de leerlingen zich ingezet voor De Valier in Liedekerke, een dienstverleningscentrum voor volwassenen met een aangeboren handicap of een niet aangeboren hersenletsel. De leerlingen verzamelden vooraf geld in door middel van een snoep- en cadeautjesverkoop. Het ingezamelde geld werd geteld en overhandigd aan De Valier. In totaal konden de leerlingen liefst 2.554 euro inzamelen. Daarna trokken ze naar Wachtebeke, om het bedrag bekend te maken. Terug op school werd er 's nachts aan teambuilding gedaan door spelletjes te spelen en was er een kerstfeestje. De actie werd afgesloten met een ontbijt en deelname aan de ochtendviering van de Zusters der Heilige Harten.





(CVHN)