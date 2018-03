Leerlingen GO!-Atheneum vallen in de prijzen met gedichten 09 maart 2018

De leerlingen van het GO! Atheneum Ninove zijn in de prijzen gevallen tijdens een poëziewedstrijd. In het kader van de Poëzieweek werd aan scholieren in Vlaanderen gevraagd een 'Twittergedicht' te maken en in te sturen. Ook het GO! Atheneum Ninove deed mee en leverde maar liefst vier van de tien uiteindelijke winnaars. De leerlingen van het derde en vierde jaar wetenschappen van het GO! Atheneum Ninove lieten de dichter in zichzelf los tijdens de lessen Nederlands en namen deel aan de wedstrijd van het Poëziecentrum, waarbij ze een duoticket konden winnen voor een Vlaams theaterhuis naar keuze. Ze schreven hiervoor een gedicht over het thema 'Theater' telkens binnen de limiet van 140 tekens (lengte van een Twitterbericht). Van de uiteindelijk tien winnende gedichten waren vier gedichten van de hand van leerlingen van het GO! Atheneum Ninove.





(CVHN)