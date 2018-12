Leerlingen die goed zichtbaar voor verkeer naar school komen beloond met fluofuif Claudia Van den Houte

21 december 2018

16u45 0 Ninove In de Middenschool in Ninove kwamen de leerlingen vrijdag, op de laatste schooldag voor de kerstvakantie, in fluohesjes en andere goed zichtbare kledij en attributen naar school. Ze werden beloond met een fluofuif.

Het initiatief kwam van het MOS-team. “Dat staat voor Milieuzorg Op School, maar wij richten ons bijvoorbeeld ook op verkeersveiligheid en gezonde voeding”, vertelt Tamara Vande Velde van het MOS-team. Het team bestaat uit leerkrachten en leerlingen. Zijn recentste actie draaide rond verkeersveiligheid. “We hadden onlangs een verkeersongeval in scène gezet, waarbij een leerling die niet goed zichtbaar was zogezegd werd aangereden. Het zag er allemaal realistisch uit, met krijtlijnen en politieagenten. Om het belang van een goede zichtbaarheid in het verkeer nog verder te benadrukken, hadden we aan de leerlingen gevraagd om vandaag goed zichtbaar naar school te komen. Als beloning kregen ze een fuif. Die hebben ze verdiend, want veel leerlingen zijn heel zichtbaar naar school gekomen. We hopen dat ze dat ook in de toekomst blijven doen.”