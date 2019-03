Leerlingen De Oogappel trekken in carnavalsoptocht door dorp samen met De Zjiepkitten Claudia Van den Houte

11 maart 2019

18u04 0 Ninove De leerlingen van de stedelijke basisschool De Oogappel in Appelterre hebben meegelopen in hun eigen carnavalsstoet.

Ze kregen het bezoek van de leden van carnavalsgroep De Zjiepkitten. Samen met hen trokken ze in een carnavalsoptocht door het dorp. Op carnavalsmaandag gaan verschillende carnavalsgroepen naar traditie in een school langs. Op die manier leren de kinderen het carnavalsgebeuren kennen. De kinderen van De Oogappel genoten er alvast van zich te verkleden en mee te lopen in de carnavalsstoet.