Leerlingen De Oogappel krijgen muts en sjaal op Dikketruiendag Claudia Van den Houte

12 februari 2019

18u35 2 Ninove De stedelijke basisschool De Oogappel in Appelterre heeft meegedaan met Dikketruiendag.

Het doel van Dikketruiendag is het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen en scholen, ondernemingen en overheden oproepen om te werken aan een beter en leefbaar klimaat. Tijdens deze editie was het de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan te moedigen om een dag de auto in te ruilen voor de fiets.

In basisschool De Oogappel wordt er het hele schooljaar aandacht besteed aan het leefmilieu. Vandaag, dinsdag, werd het probleem naar aanleiding van Dikketruiendag extra belicht. Zo stonden er speciale lessen op afdeling 48 en extra bewegingsactiviteiten op afdeling 13A op het programma. Als afsluiter en geschenk kreeg elk kind een lekkere warme muts en sjaal mee.