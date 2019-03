Leerlingen De Kameleon sponsorzwemmen voor (wees)kinderen in Togo Claudia Van den Houte

14 maart 2019

09u37 0 Ninove De leerlingen van de GO! Basisschool De Kameleon in Ninove hebben zich ingezet voor (wees)kinderen in het Afrikaanse Togo door sponsorzwemmen.

In alle klassen van de school, zowel bij de kleuters als in de lagere afdeling, was er een projectweek rond het thema ‘Actief Burgerschap’. Tijdens die projectweek kregen de leerlingen van het derde leerjaar de vereniging Akouyo op bezoek in de klas.

Vzw Akouyo is een ontwikkelingsorganisatie die werkt aan een betere toekomst voor (wees)kinderen en hun familie in Togo. Deze organisatie wil (wees)kinderen ondersteunen door het werken met peterschappen. Daarnaast financieren zij bouw- en renovatiewerken van medische centra, weeshuizen, scholen, woningen, … alsook medische hulp. Aan de hand van foto’s en verhalen van de mensen, die ter plaatste in Togo gaan helpen, ontdekten de leerlingen hoe de kinderen daar leven, wat ze eten en waar ze naar school gaan.

De leerlingen van het derde leerjaar van basisschool De Kameleon waren allemaal erg onder de indruk en wilden heel graag de kinderen in Togo helpen. Daarom werd er door middel van sponsorzwemmen geld ingezameld. Alle leerlingen van het derde leerjaar gingen vol enthousiasme op zoek naar familie, vrienden en leerkrachten die bereid waren om dit initiatief te sponsoren.

De kinderen waren dan ook bijzonder trots wanneer ze bij het einde van het project een cheque met een bedrag van maar liefst 670,15 euro konden overhandigen aan de medewerkers van Akouyo.