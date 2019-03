Leerlingen Atheneum winnen prijs met inzet voor mensen met een beperking Claudia Van den Houte

19 maart 2019

12u49 0 Ninove De leerlingen van het zevende jaar zorgkunde aan het Atheneum in Ninove hebben een prijs gekregen van de Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs Dender voor hun inzet voor mensen met een beperking.

De leerlingen waren mee geweest op één van de verwenvakanties die het Rode Kruis regelmatig organiseert voor mensen met een beperking in domein Polderwind in Zuienkerke. Ze hadden daarmee positief gereageerd op de vraag van het Rode Kruis naar vrijwilligers. Een hele week lang hebben de leerlingen zich ten dienste gesteld van mensen met een beperking. Ze organiseerden zelf een verwendag waar de deelnemers konden genieten van massage, sauna, pedicuren, manicure en meer. De ervaring was zowel voor de leerlingen als voor het Rode Kruis zo positief dat in er in juni opnieuw een groep vanuit het Atheneum meegaat met het Rode Kruis.

De Vrienden geven aan dit project een prijs omdat het de inclusiewaarde naar voren schuift en ook omdat het een voorbeeld is van hoe werkervaringen toekomstige werknemers al kan leren proeven van de werkvloer.