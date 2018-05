Leerlingen Atheneum schenken 1.700 euro aan De Kalmoes 29 mei 2018

De leerlingen van de klas 4 Handel van het GO! Atheneum hebben 1.700 euro geschonken aan vzw De Kalmoes uit Meerbeke. Dat bedrag zamelden ze bij elkaar door met hun Jieha-onderneming een verkoop te doen ten voordele van de vzw. Ze verkochten maar liefst 1.500 Geraardsbergse mattentaarten en 260 kilo Diksmuidse pannenkoeken. De Kalmoes vzw is een vereniging gericht op het aanbieden van therapeutische en aangepaste paardensport voor mensen met en zonder beperking. Ze wil kinderen, jongeren en volwassenen stimuleren om samen te leren genieten en te groeien via het contact met paarden.





(CVHN)