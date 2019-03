Leerkrachten VBM staken niet maar laten stem horen met ‘rouwactie’ Zwarte kledij, doeken en ballonnen zetten ongenoegen in de kijker Claudia Van den Houte

21 maart 2019

17u08 0 Ninove De leerkrachten van de Vrije Basisschool Meerbeke hebben woensdag niet deelgenomen aan de staking in het onderwijs, maar hebben in plaats van te staken donderdag een actie gehouden. Ze kwamen in het zwart gekleed naar school en hadden zwarte doeken en ballonnen aan de schoolpoort opgehangen om hun stem te laten horen.

De leerlingen van de Vrije Basisschool Meerbeke (VBM) hadden woensdag een lesvrije dag. Niet omdat de leerkrachten staakten, zoals in veel andere scholen, maar omdat er dan een pedagogische studiedag voor de leerkrachten was. “We besloten om niet te staken en toch de pedagogische studiedag bij te wonen”, vertellen leerkrachten Sofie De Cock en Els Lambrecht. “Maar dat betekent niet dat we ons zomaar neerleggen bij de gang van zaken en dat we alles blijven accepteren wat er boven ons hoofd wordt beslist. We vinden dat de leerlingen en de ouders daar niet de dupe van moeten worden.”

In het zwart

Daarom besloten ze een dag later een actie te houden. De leerkrachten kwamen in het zwart gekleed naar school en hingen zwarte doeken en ballonnen op aan de schoolpoort. Daarop prijkte ook het motto van de Vlaamse onderwijsvakbonden ‘Waarom? Daarom!’. “We zijn in het zwart gekleed als teken van rouw omdat we verdrietig zijn dat we niet naar behoren kunnen functioneren”, klinkt het. De leerkrachten van de VBM vragen onder andere meer kinderverzorgingsuren, meer budget voor onder meer didactische materialen, leeruitstappen en het creëren van aangename klassen, extra leerkrachturen en een grotere ondersteuning in het kader van het M-decreet.

Ondersteuning nodig

“In mijn klasje is er enkel in de voormiddag een kinderverzorgster, waardoor ik soms kinderen in de kou moet laten staan omdat ik met verzorging bezig ben”, vertelt Sofie De Cock, juf van de peuterklas. “Ik ben soms meer met verzorgen en met zindelijkheidstraining bezig dan met de ontwikkeling van de kindjes. Met het M-decreet zijn er meer kinderen met zorgnoden. We willen ons hiervoor ten volle geven, maar er is een veel grotere ondersteuning nodig. Nu worden kinderen die geen hulp nodig hebben achteruit gesteld omdat je als leerkracht bezig bent met verzorging.”

“Als er collega’s langdurig ziek zijn, worden er geen extra personeelsleden ingezet. Dan worden de klassen verdeeld of staat één leerkracht in voor twee klassen”, vervolgt Els Lambrecht, juf van het vijfde leerjaar. “In de wijkscholen is het probleem zelf nog groter om afwezigheden op te vangen.”

Rondjes draaien

“We hebben ook meer financiële middelen nodig om materialen aan te kopen. We hebben het gevoel soms in rondjes te draaien, omdat we niet de riemen hebben om mee te roeien.” Er is eveneens een plaatsgebrek. “Er loopt al acht jaar een aanvraag om het oud klooster te verbouwen.” “De ruimte van mijn peuterklasje is meer dan de helft te klein”, zegt De Cock. “En mijn 23 leerlingen zitten bij elkaar als sardientjes in een blik”, aldus Lambrecht. “De turnzaal van de school doet ook dienst als eetzaal en de gebouwen zijn verouderd. We willen onze gebouwen kindvriendelijker maken als monumentenzorg zijn dossiers zou kunnen opvolgen”, klinkt het bij de leerkrachten.