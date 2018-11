Leer biscuit bakken en decoreren met de lekkerste workshop CVHN

05 november 2018

11u07 0 Ninove De Gezinsbond organiseert op donderdag 15 november een workshop ‘biscuit bakken en decoreren’ in Okegem.

Wie wil leren hoe je een biscuittaart maakt en hoe je die mooi kan decoreren, kan deelnemen aan de workshop. Die vindt op donderdag 15 november om 19 uur plaats in buurthuis ‘t Kouterken, Kouterbaan 28 in Okegem. De prijs bedraagt ongeveer 18 euro, afhankelijk van de fruitprijs. Inschrijven kan voor 8 november via lvandermijnsbrugge@hotmail.com.

Aan de deelnemers wordt gevraag om het volgende zelf mee te brengen: een keukenhanddoek, aardappelmes, bakborsteltje, spatel en een doos om de taart (rechthoekige biscuit) mee naar huis te nemen.