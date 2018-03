Lederwarenzaak Watté verhuist na 136 jaar voor doorsteek 31 maart 2018

Om een voetgangersverbinding te creëren tussen de Beverstraat en de Kaardeloodstraat, zal het handelspand van lederwarenzaak Watté in de Beverstraat worden afgebroken.





De winkel blijft nog open tot 1 september en zal daarna normaal verhuizen naar een andere locatie in het centrum. Er wordt nog een geschikte locatie gezocht. Het handelspand wordt verkocht aan de stad Ninove. Het was een moeilijke beslissing voor het familiebedrijf dat al aan haar vierde generatie toe is.





"Mijn overgrootvader Jan Panny richtte de zaak in 1882 op, oorsponkelijk als café met zadelmakerij", vertelt zaakvoerster Marie-Antoinette Watté (72).





"Aan de ene kant van het pand was er vroeger een poort waarlangs men met de paardenkoets binnenreed. Toen het café ophield, werd het een lederwaren- en ruitersportzaak. Ik ben in 1982 in de zaak gestapt, het jaar waarin de lederwarenzaak werd gesplitst van de ruitersportzaak, die nu op de Aalstersesteenweg is gevestigd. Toen de stad mij de vraag stelde, was ik geschrokken en heb ik daar lang over nagedacht. Ik ben hier zelfs nog geboren, net als mijn vader. Ik denk wel dat de voetgangersverbinding voor meer passanten zal zorgen in de straat en Ninove gezelliger zal maken, iets waar wij ook van zullen kunnen genieten als we naar een andere mooie locatie verhuizen", aldus Watté.





(CVHN)