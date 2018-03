Laatstejaars bereiden zich voor met 'Koken op kot' 16 maart 2018

02u47 0 Ninove De ouderraad van het Sint-Aloysiuscollege heeft de laatstejaarsscholieren van de school de kans gegeven om zich voor te bereiden op hun 'nieuwe leven' op kot, dat over enkele maanden voor hen start.

De ouders organiseerden twee kooksessies onder de noemer 'Koken op kot' in de didactische keukens van het Heilige Harten. Een twintigtal laatstejaars leerden onder de leiding van een amateurkok allerlei smakelijke en makkelijke recepten aan. "Het is plezant om samen met vrienden te koken en om nieuwe gerechten te leren maken", vindt Fien Lettens (17). "Ik hielp voordien af en toe mijn mama al eens mee in de keuken. Vorige week heb ik scampi diabolique, die ik hier leerde maken, voor het eerst thuis gemaakt. Fijn om te doen." De ouders gaven advies aan de beginnende koks en genoten van de sfeer. (CVHN)