Laatste Ninoofse Oorlogsgazet en verzamelkaft te koop Claudia Van den Houte

16 november 2018

12u02 0 Ninove De dertiende en laatste Ninoofse Oorlogsgazet is te koop. Ook werd er een verzamelkaft uitgebracht waarin de dertien kranten verzameld kunnen worden.

De laatste Ninoofse Oorlogsgazet gaat over de laatste oorlogszomer en over hoe de Ninovieters de terugtrekking van ‘de gehate Pruis’ vanaf september 1918 ervoeren. Ze vertelt over de bewogen dagen van de bevrijding en onthult waarom er niet alleen Fransen, maar ook Portugezen en Schotten in onze stad resideerden. De Eerste Wereldoorlog eiste het leven van in totaal 221 mensen uit de huidige 12 deelgemeenten van Ninove.

Met het verschijnen van de Ninoofse Oorlogsgazet 13 komt een einde aan een project dat in het najaar van 2014 werd opgestart. De 13 nummers kunnen worden verzameld in een stevige kaft. De Ninoofse Oorlogsgazet 13 (1 euro) en de verzamelkaft (4 euro) zijn te koop bij de dienst cultuur in het oud stadhuis (Oudstrijdersplein), de bibliotheek (Graanmarkt), de dienst toerisme in de Hospitaalkapel (Burchtstraat) en Standaard Boekhandel (Centrumlaan). Wie zijn of haar collectie wil vervolledigen, kan voor oude nummers terecht in het oud stadhuis. Daar koop je ook een kaft met de volledige collectie (13 nummers) tegen 15 euro.