Laatste dagen spiegeltent boordevol muziek 25 mei 2018

02u37 0

Na een succesvol eerste weekend is er ook dit weekend heel wat te beleven tijdens de tweede editie van 'Feest in de Spiegeltent'. Gisterennamiddag zorgden De Doorbrekers, het populaire Ninoofse dansorkest, voor een eivolle spiegeltent met een 'good old kermisbal' vol hits uit de jaren '60, '70 en '80. 's Avonds was er nog een jazzconcert. Vandaag vrijdag speelt Sima, de Appelterse die vorig jaar een van de revelaties van 'The Voice' was, om 20 uur een akoestisch programma, gevolgd door een Golden Oldies Party met de Ninoofse dj's Andy & Eddy. Zaterdag brengt het Ninoofse salonorkest Pâtisserie deluxe om 20 uur een concert. De laatste dag start met een aperitiefconcert van Compadres om 11 uur. Het duo Lady Bird brengt zondag om 16 uur interpretaties van zowel de betere popsongs als bekende jazz standards. De Meerbeekse vibrafoonvirtuoos Bart Quartier is om 19 uur te gast met andere jazztoppers. Het blazersensemble De Jartellen mag de spiegeltent sluiten. (CVHN)