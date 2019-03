Laatste asfaltering in Dreefstraat-Weggevoerdenstraat gestart na een jaar werken Claudia Van den Houte

20 maart 2019

19u13 2 Ninove In de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat in Ninove zijn woensdag de laatste asfalteringswerken van start gegaan, na een jaar werken.

De Dreefstraat en een deel van de Weggevoerdenstraat krijgt momenteel een asfaltlaag. De werken duren nog tot en met vrijdag. Tot dan zijn beide straten van aan het kruispunt Dreefstraat/Pamelstraat (dat berijdbaar blijft) tot het kruispunt Weggevoerdenstraat/Fernand Tavernestraat afgesloten. Ook het kruispunt Dreefstraat/Weggevoerdenstraat/Stationsstraat (kruispunt ‘Passage’) kan je dus niet oprijden. Het zijn de laatste loodjes van de grote wegen- en rioleringswerken die een jaar hebben geduurd. Vanaf zaterdag 23 maart zijn de Dreefstraat en het kruispunt ‘Passage’ opnieuw open voor alle verkeer. De spoorweg en de Weggevoerdenstraat (tussen spoorweg en kruispunt ‘Passage’) zullen opnieuw berijdbaar zijn vanaf 1 april, om 8 uur ’s ochtends.

Schepen voor Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) is tevreden met de voltooiing van het project in het centrum van de stad, dat door zijn voorganger Henri Evenepoel (Open Vld) werd opgestart: “Het ging om een investering van meer dan 2 miljoen euro, waarbij we toch een uiterst belangrijk stuk van onze stad vernieuwd en gemoderniseerd hebben. De aansluiting van het Clement Behnplein op de Graanmarkt, het Clement Behnplein zelf en de schoolomgeving van het Atheneum kregen een inrichting die minder focust op autoverkeer, en de fietser en voetganger meer in beeld brengt.”

Door werken aan de nutsleidingen wordt ook een deel van de Burchtstraat, tussen Marktstraat en Onderwijslaan, voor het verkeer afgesloten van woensdag 20 maart tot en met maandag 25 maart. De verkeershinder zou beperkt moeten blijven, aangezien je makkelijk kan omrijden via de Onderwijslaan. Net zoals voor de Dreefstraat-Weggevoerdenstraat blijft ook deze straat toegankelijk voor voetgangers.