La Lorraine bekroond als beste Belgisch bedrijf op Poolse markt 22 maart 2018

La Lorraine Bakery Group uit Ninove heeft de award 'Eagle of Polish Economy' gekregen. Die award wordt uitgereikt aan een Belgisch bedrijf dat een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Poolse economie en de Pools-Belgische handelsrelaties en daardoor gekwalificeerd kan worden als 'het beste Belgische bedrijf in Polen'. CEO Guido Vanherpe kreeg de prijs uit handen van de Ambassadeur van Polen, Artur Orzechowski. La Lorraine Bakery group startte in 2001 zijn verkoopactiviteiten in Polen om er bakkerijproducten te introduceren op de Poolse markt. In 2005 nam het een Pools bakkerijbedrijf in Nowy Dwór Mazowiecki over. Sindsdien kent de Poolse vestiging een sterke groei. In totaal werd er de laatste 3 jaar meer dan 85 miljoen euro geïnvesteerd in de Poolse onderneming. Vandaag heeft de Poolse vestiging een omzet van 94 miljoen euro en werken er meer dan 750 mensen. De opdracht van La Lorraine Polska bestaat erin innovatieve bakkerijproducten, zoals stokbroden en ciabatta, te produceren en te verkopen op de Poolse markt. (CVHN)