Kurt Van Den Driessche (N-VA) hoopt dat zijn partij over drie jaar toch in coalitie meestapt Afscheidnemend gemeenteraadslid stapt uit bestuur, maar blijft N-VA-lid tot hij over drie jaar schepenmandaat van Joost Arents overneemt Claudia Van den Houte

28 december 2018

16u36 0 Ninove Nadat Joost Arents uit N-VA werd gezet, hebben twee andere bestuursleden in Ninove, Kurt Van Den Driessche en Marc Ost, ontslag genomen uit het bestuur, maar zij blijven voorlopig N-VA-lid. Als Van Den Driessche Joost Arents over drie jaar zal opvolgen als schepen, riskeert hij ook uit de partij te worden gezet. Van Den Driessche hoopt zijn partij echter tegen dan te kunnen overtuigen om mee te stappen in de coalitie.

Joost Arents werd donderdagavond door het Ninoofse N-VA-bestuur uit de partij gezet omdat hij op eigen houtje, zonder goedkeuring van zijn partij, een coalitie aanging met Open Vld en Samen. “Ik vind het jammer en ik blijf een N-VA’ er in hart en nieren”, reageert Arents. “Ik wist dat ik een risico nam toen ik gesprekken aanging om een meerderheid op de been te brengen, maar Ninove weer bestuurbaar maken en uit de impasse geraken was voor mij belangrijker dan mijn partijlidkaart. Ik heb alleen maar willen verbinden, zoals Bart De Wever in Antwerpen, die mijn grote idool blijft. Een minderheidsbestuur was niet goed geweest voor onze stad. Ik besef wel dat ik een zware fout heb gemaakt door dit buiten het medeweten van mijn partij om te doen, maar er was onenigheid binnen het bestuur en als ik het op voorhand had besproken, dan zou het nooit gelukt geweest zijn. Ik heb geprobeerd om een oplossing te vinden voor de verdeeldheid binnen de partij door ons project voor Ninove voor te stellen op de afdelingsvergadering, maar men blijft kiezen voor oppositie. Ik vind het een spijtige beslissing, maar ik aanvaard ze.”

“Ik werk vanaf nu dus verder als onafhankelijke. Ik zal het partijprogramma van N-VA verder proberen te realiseren. Mijn stemgedrag zal niet veranderen omwille van de beslissing van het bestuur. Ik heb beroep gedaan op twee betrouwbare mensen binnen N-VA om voor een project voor Ninove te gaan”, aldus Arents.

Onafhankelijk of toch N-VA-schepen?

Die twee mensen zijn afscheidnemend gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche en Marc Ost, de secretaris van de partij. Van Den Driessche is de eerste opvolger in de gemeenteraad en zal Joost Arents over drie jaar als schepen opvolgen wanneer die ontslag neemt. Van Den Driessche en Ost gaven hun ontslag als bestuurslid van N-VA Ninove. In tegenstelling tot Arents blijven zij voorlopig wel lid van N-VA. Als Van Den Driessche over drie jaar Arents opvolgt, kan hij ook uit de partij worden gezet. “Het zal dan een beslissing zijn van het bestuur of ik als N-VA-lid of als onafhankelijke schepen in de meerderheid zal zetelen”, zegt Van Den Driessche.

“Joost en ik hebben onderhandeld als N-VA-lid met als bedoeling het programma van N-VA maximaal in het bestuursakkoord te laten opnemen. We menen daarin te zijn geslaagd. Alle belangrijke programmapunten staan in het akkoord. Ik vind het hypocriet om enerzijds een partijprogramma uit te schrijven met N-VA en dan anderzijds een bestuursakkoord waarin dat programma is opgenomen niet te ondersteunen. Dat is voor mij ook de bestaansreden van een politieke partij: niet deelnemen aan de meerderheid om deel te nemen, maar deelnemen om een programma te realiseren. Dit zal de komende dagen alvast worden aangetoond in de startnota, nadien in de beleidsnota en later als uitvoering van de gemaakte afspraken binnen de coalitie.”

Geen bruggen opgeblazen

Van Den Driessche hoopt dat zijn partij over drie jaar positiever zal staan tegenover een deelname aan de coalitie. “Ik laat de deur op een kier. Er zijn geen bruggen opgeblazen. Tijd zal raad brengen. Wie weet wat er in drie jaar tijd gebeurt.”

“Wij hebben inderdaad bewust een fout gemaakt om niet vooraf een onderhandelingsmandaat te vragen aan ons bestuur en ik aanvaard dan ook de kritiek van ons bestuur”, reageert Marc Ost. “De tijd was te kort om een onderhandelingsmandaat bespreekbaar te maken in ons bestuur en de geheime stemming ging de oplossing voor de politieke impasse volgens mij zeker niet dichterbij brengen. Ik sta ook achter de inhoud van het akkoord dat volgens ons haalbaar is en een kentering in Ninove kan teweeg brengen als het loyaal en volledig wordt uitgevoerd.”

Van Den Driessche en Ost worden volgens afdelingsvoorzitter Johan Soetaert (nog) niet uit de partij zelf gezet omdat zij, in tegenstelling tot Arents, (nog) geen handtekening plaatsten om een coalitie aan te gaan. “Hij heeft gehandeld zonder de goedkeuring van het bestuur te vragen. Het is zelfs niet mogelijk geweest om erover te debatteren, al zouden we bij ons standpunt om voor oppositie te kiezen gebleven zijn. Of dat over drie jaar kan veranderen? Die kans is zeer klein, maar je weet nooit. Wat vandaag niet is, kan over drie jaar anders zijn”, aldus Soetaert.