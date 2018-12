Kunstlessen afgelast omdat verwarming niet werkt Claudia Van den Houte

00u46 0 Ninove De Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Ninove heeft vrijdag lessen moeten aflassen omdat de verwarming in haar lokaal achteraan jeugdcentrum De Kuip langs de Parklaan niet werkt.

Er waren de voorbije week al ernstige problemen met de verwarming in de Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Ninove. De technische dienst wacht momenteel op een vervangstuk dat nog niet in voorraad is. Omdat de leerlingen les zouden moeten volgen in de kou, werd beslist om de lessen vrijdag alvast af te lassen.