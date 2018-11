Kunstendag voor Kinderen draait rond eten en drinken Claudia Van den Houte

12 november 2018

18u24 1 Ninove Kunstendag voor Kinderen draait in Ninove rond het thema ‘eten en drinken’. Kinderen kunnen het parcours ‘Broodje Kunst Deluxe 90’ afleggen.

Het parcours van cultuurcentrum De Plomblom in samenwerking met de leerlingen van de academie voor muziek, woord en dans vertrekt dit weekend aan de academie in de Parklaan en eindigt in het cultuurcentrum op de Graanmarkt. Tijdens de twee uur durende tocht krijgen de kinderen woordenraps (of zijn het wraps?) over toetjes en hamburgers voorgeschoteld, horen ze heerlijke deuntjes en zien ze dansacts. Ze steken zelf de handen uit de mouwen en snuiven de sfeer op van de lessen in de academie beeldende kunst. Wie de tekenopdracht tijdens het parcours tot een goed einde brengt, krijgt iets lekkers.

Het parcours staat open voor families met kinderen tussen 5 en 12 jaar. Het start op vaste uren: op zaterdag 17 november om 11 uur, 12 uur, 14 uur en 15 uur en zondag 18 november om 14 uur en 15 uur. Deelnemen is gratis.