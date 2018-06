Kunstenares op zoek naar dromen voor tentoonstelling 22 juni 2018

02u45 0 Ninove Kunstenares Patricia Smith is op zoek naar dromen. Smith stelt tentoon tijdens KRASJ, een tweejaarlijks tentoonstellingsparcours actuele kunst dat dit jaar voor de vierde keer plaatsvindt in het centrum van Ninove.

In september brengen curatoren Rik De Boe, Johan De Wilde en Reinhard Doubrawa zo een 60-tal kunstenaars naar Ninove. Eén hiervan is Patricia Smith. Zij werkt aan een kunstinstallatie waarvoor ze de nachtelijke dromen van de Ninovieters nodig heeft. Daarom doet zij een oproep naar iedereen die in Ninove woont of werkt: om haar jouw dromen - of het nu enge, saaie of absurde dromen zijn - te bezorgen. Dit kan in één korte zin of in een lange tekst. Ook meerdere dromen per persoon zijn welkom. Je naam of andere persoonlijke gegevens blijven geheim en worden nergens vermeld. Patricia Smith analyseert alle toegestuurde dromen en verwerkt ze in haar installatie, die tijdens KRASJ te bewonderen zal zijn.





Wil jij meewerken aan de installatie van Patricia Smith? Stuur dan voor 15 juli jouw droom of dromen naar dromenninove@gmail.com of steek ze in de bus van het Oud Stadhuis (Oudstrijdersplein 6). (CVHN)