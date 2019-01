Kunstenaars Krasj schenken twee werken aan Ninove Claudia Van den Houte

Ninove Twee kunstenaars die hebben deelgenomen aan de vierde editie van Krasj, de biënnale actuele kunst in Ninove, hebben hun kunstwerk geschonken aan de stad.

De vierde editie van Krasj lokte in september 2018 zo’n 2.500 kunst- en cultuurliefhebbers naar Ninove. Na afloop besloten twee kunstenaars hun werk aan de stad Ninove te schenken. Het gaat om de werken ‘Dromen Ninove’ van kunstenares Patricia Smith en ‘We want the airwaves’ van kunstenaar Kris Van Dessel. De Amerikaanse Parisienne Patricia Smith had dromen verzameld bij de inwoners van Ninove. Haar installatie in het RTT-gebouw bevatte een met de hand geschilderde stadsplattegrond die verwees naar een bekende historische gebeurtenis ontstaan op een plek ergens tussen de werkelijkheid en de wereld van dromen.

Ook het kunstwerk van Kris Van Dessel was te bewonderen in het RTT-gebouw, waar de kunstenaar zich door liet inspireren. Tijdens het scannen van online wereldontvangers nam hij een honderdtal geluidsfragmenten op van verschillende spooksignalen die permanent worden uitgezonden door mysterieuze radiostations. Die monteerde hij tot een geluidsinstallatie, ‘We want the airwaves (I got my hammer and I’m gonna smash my radio)’. De geluidssculptuur kan worden beluisterd via een code op één van de objecten die hij aan de stad schonk.