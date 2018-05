Kunstenaar en volkszanger Rufijn De Decker overleden 03 mei 2018

02u45 0 Ninove Ninovieter Rufijn De Decker is gisteren overleden aan een slepende ziekte. Op 28 juni zou hij 69 jaar geworden zijn. Hij was in Ninove erg gekend als schilder, tekenaar, cartoonist, volksmusicus en zanger.

Naast zijn vele tentoonstellingen was hij jarenlang leraar aan de kunstacademie van Ninove. Hij ontwierp onder andere het hoofd van de Ninoofse reus Bockstael. Als folkzanger was hij actief bij verschillende groepen. De Decker speelde achtereenvolgens bij Voljeir, De Veske Voljeir en Balladeus, samen goed voor vier cd's. Yves De Groote speelde zo'n tien jaar samen met hem bij 'De Veske Voljeir': "Hij kon mensen typeren in liedjes en haalde de kleine details eruit. Hij was een echte artiest in zijn levensstijl: luxe was het minste dat hij nodig had. Hij wou vooral vrijheid. Als er iets was dat hem interesseerde, dan ging hij ervoor", aldus De Groote.





Cultuur

Danny Schoon kende Rufijn De Decker al van in zijn jeugd: "We zaten samen in de scouts toen we zo'n 12 à 13 jaar waren en woonden toen niet ver van elkaar. Ook nadien hebben we elkaar altijd gekend. Ik was bij de cultuurraad en hij was zeer nauw verbonden met alles wat met cultuur te maken had in Ninove. Hij deed mee aan tentoonstellingen en maakte tekeningen, affiches en meer voor de stad. Ook maakte hij de tekeningen voor ons eerste 'Ninoofs dialectwoordenboek'", vertelt Schoon.





"We zullen ze hernemen in de nieuwe uitgave. Rufijn was een humoristisch maar zeer gemoedelijk iemand die op geen enkele manier iemand wou kwetsen, niet in zijn omgang met mensen, niet in zijn muziek en niet in zijn werken. Ik heb hem nooit kwaad weten zijn. Hij stapte op een ludieke manier door het leven en was zeer begaan met andere mensen. Het is iemand waar echt van gehouden werd. Iedereen had respect voor hem. Het zal nog lang duren vooraleer we in Ninove nog zo'n artiest die bij zoveel betrokken was, zullen meemaken", besluit Schoon.





(CVHN)